Актуальная информация о ситуации на КПВВ Луганской и Донецкой областей от БФ «Право на захист»

В мониторинговой миссии БФ «Право на захист» рассказали о ситуации на КПВВ Луганской и Донецкой областей по состоянию на 19 марта.

КПВВ «Майорск»

Утром и по состоянию на 11:00 час КПВВ работает в штатном режиме, с учетом ограничений, введенных в действие органами государственной власти. Информация в отношении лиц, которых не пропустили со стороны / в сторону неподконтрольной правительству Украины территории, пока отсутствует. Автобусного сообщения между городом Бахмут и КПВВ нет. Люди добираются до КПВВ на такси. Автобусы с «нулевого» блокпоста до КПВВ работают. Людей, пересекающих КПВВ, сегодня еще меньше чем в предыдущие два дня.

КПВВ «Станица Луганская»

Ситуация подобна той, что была вчера. Людей на КПВВ почти нет. Мобильное отделение «Ощадбанка» открыто. Деньги в банкоматах есть. Электрокаров и автобусов — нет. Координационная группа (КГ) на КПВВ не работает. Оформление электронных разрешений для отдельных путников осуществляется через отправку документов по электронной почте КГ. Помощь в оформлении электронных разрешений предоставляет представитель БФ «Право на захист». Утром на КПВВ находились пятеро путешественников. КПВВ работает в штатном режиме.

КПВВ «Марьинка»

На 9:00 в сторону оккупированной территориии зафиксировано до 15 человек, в сторону украинской территории — 3 человека. На КПВВ «Марьинка» с оккупированной территории Донецкой области по состоянию на 10:00 прибыло 49 человек. Автомобильной очереди нет, пешеходной — тоже.

По состоянию на 12:00 автомобильной очередь со стороны Украины нет, — машин не зафиксировано, в пешеходной очереди — 4 человека. Большинство людей уже осведомлено о режиме работы КПВВ и действующих ограничений.

КПВВ «Гнутово»

С оккупированной территориии приехало 2 авто. Утром КПВВ пересекли около 12 человек. Сейчас людей и машин нет.

КПВВ «НОВОТРОИЦКОЕ»

По состоянию на 11:50 в сторону оккупированной территориии — 6 человек. Из них 4 в ожидании ответа по сечения — во всех вопросы, связанные с отсутствием регистрации на оккупированной территориии. Всего утра и до настоящего времени КПВВ в обоих направлениях пересекло около 20 человек.