Правозащитники рассказали о ситуации с пневмонией и COVID-19 в оккупированных Луганске и Донецке

Правозащитники рассказали о ситуации с пневмонией и COVID-19 в оккупированных Луганске и ДонецкеСегодня, 12:21
За прошлую неделю на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 91 человек обратился к врачам с подозрением на пневмонию, при этом тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 отсутствуют.
Оккупационные власти Луганска, тем не менее, заявили о «достаточном» количестве тестов, но судя по отсутствии информации сколько их и какие это тесты - данное сообщение не более чем пропагандистский штамп для снижения паники.
Благодаря мониторам и информационно-аналитическому отделу, Восточная правозащитная группа собрала информацию об обращении жителей ОРДЛО в медицинские учреждения временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (в некоторых городах, где смогли получить информацию) за прошлую неделю (с 9.03.2020 по 16.03.2020) по следующим диагнозам: ОРВИ и пневмония (подозрение).
Как сообщил Павел Лисянский, правозащитники не могут утверждать про случаи Коронавируса на территории ОРДЛО, по тому, что сами медицинские работники с которыми поддерживается связь, не могут поставить такой диагноз пациенту, т. к. по их словам тестов для определения Короновируса в ОРДЛО нет.
Данные собрали только в тех городах, где есть возможность связи местными жителями.
Отдельные районы Луганской области:
- «Луганская городская многопрофильная больница № 3» — ОРВИ 119 человек; Пневмония (подозрение) — 9 человек;
- «Алчевская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 64 человека; Пневмония (подозрение) — 13 человек;
- «Антрацитовская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 48 человек; Пневмония (подозрение) — 11 человек;
- «Брянковская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 24 человека; Пневмония (подозрение) — 0 человек;
- «Краснодонская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 57 человек; Пневмония (подозрение) — 3 человека;
- Лутугинская центральная районная многопрофильная больница — ОРВИ 9 человек; Пневмония (подозрение) — 0 человек;
- Перевальская центральная районная многопрофильная больница — ОРВИ 27 человек; Пневмония (подозрение) — 4 человека;
Отдельные районы Донецкой области:
- Центральная городская больница г. Снежное — ОРВИ 19 человек; Пневмония (подозрение) — 3 человека;
- Центральная городская больница г. Харцызск — ОРВИ 27 человек; Пневмония (подозрение) — 12 человек;
- Городская поликлиника г. Донецка — ОРВИ 134 человека; Пневмония (подозрение) — 29 человек;
- Центральная городская больница г. Дебальцево — ОРВИ 16 человек; Пневмония (подозрение) — 0 человека;
- Городская больница г. Енакиево — ОРВИ 53 человека; Пневмония (подозрение) — 7 человек;
Общая цифра по оккупированным районам Донецкой области: ОРВИ — 249 человек; Пневмония (подозрение) — 51 человек.
Общая цифра по оккупированным районам Луганской области : ОРВИ — 348 человек; Пневмония (подозрение) — 40 человек.