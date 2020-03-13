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Правозащитники рассказали о ситуации с пневмонией и COVID-19 в оккупированных Луганске и Донецке

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

За прошлую неделю на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 91 человек обратился к врачам с подозрением на пневмонию, при этом тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 отсутствуют.

Оккупационные власти Луганска, тем не менее, заявили о «достаточном» количестве тестов, но судя по отсутствии информации сколько их и какие это тесты - данное сообщение не более чем пропагандистский штамп для снижения паники.

Благодаря мониторам и информационно-аналитическому отделу, Восточная правозащитная группа собрала информацию об обращении жителей ОРДЛО в медицинские учреждения временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (в некоторых городах, где смогли получить информацию) за прошлую неделю (с 9.03.2020 по 16.03.2020) по следующим диагнозам: ОРВИ и пневмония (подозрение).

Как сообщил Павел Лисянский, правозащитники не могут утверждать про случаи Коронавируса на территории ОРДЛО, по тому, что сами медицинские работники с которыми поддерживается связь, не могут поставить такой диагноз пациенту, т. к. по их словам тестов для определения Короновируса в ОРДЛО нет.

Данные собрали только в тех городах, где есть возможность связи  местными жителями.

Отдельные районы Луганской области:

  • «Луганская городская многопрофильная больница № 3» — ОРВИ 119 человек; Пневмония (подозрение) — 9 человек;
  • «Алчевская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 64 человека; Пневмония (подозрение) — 13 человек;
  • «Антрацитовская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 48 человек; Пневмония (подозрение) — 11 человек;
  • «Брянковская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 24 человека; Пневмония (подозрение) — 0 человек;
  • «Краснодонская центральная городская многопрофильная больница» — ОРВИ 57 человек; Пневмония (подозрение) — 3 человека;
  • Лутугинская центральная районная многопрофильная больница — ОРВИ 9 человек; Пневмония (подозрение) — 0 человек;
  • Перевальская центральная районная многопрофильная больница — ОРВИ 27 человек; Пневмония (подозрение) — 4 человека;

Отдельные районы Донецкой области:

  • Центральная городская больница г. Снежное — ОРВИ 19 человек; Пневмония (подозрение) — 3 человека;
  • Центральная городская больница г. Харцызск — ОРВИ 27 человек; Пневмония (подозрение) — 12 человек;
  • Городская поликлиника г. Донецка — ОРВИ 134 человека; Пневмония (подозрение) — 29 человек;
  • Центральная городская больница г. Дебальцево — ОРВИ 16 человек; Пневмония (подозрение) — 0 человека;
  • Городская больница г. Енакиево — ОРВИ 53 человека; Пневмония (подозрение) — 7 человек;

Общая цифра по оккупированным районам Донецкой области: ОРВИ — 249 человек; Пневмония (подозрение) — 51 человек.
Общая цифра по оккупированным районам Луганской области : ОРВИ — 348 человек; Пневмония (подозрение) — 40 человек.



Теги: COVID-19 Луганск Донецк

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