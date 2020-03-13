В Луганской области всего 3 гражданина задекларировали доход более 1 млн гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-февраля текущего года жители Луганщины подали 4,1 тыс. Деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2019 году. Это на 300 деклараций больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным налоговых деклараций, задекларирован общий доход в сумме 112 800 000 грн. Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюджет 8,5 млн гривень налога на доходы физических лиц, что на 1,8 млн гривень больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Сумма военного сбора к уплате составляет 1 млн грн, что на 132 тыс. гривень больше, чем за соответствующий период прошлого года.

На сегодня 3 гражданина задекларировали доход в сумме более 1 млн грн. налоговые обязательства по НДФЛ определены в размере 1,6 млн грн, военного сбора - 132,3 тыс. гривень.

Право на налоговую скидку по результатам 2019 года задекларировали 58 человек. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная плательщиками налогов в размере 134,1 тыс. гривень.