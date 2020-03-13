Анализ законов по предотвращению распространения COVID-19 в Украине: Как повлияет на кредиты, налоги и права граждан

На заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 проголосовали за основу и в целом за законопроекты №3219 и №3220 о мерах по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Принятые законодательные изменения предусматривают усиление ответственности за нарушение санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также усиливают защиту социальных, трудовых и экономических прав в связи с введением карантина.

Команда правовых аналитиков отдела адвокации БФ «Право на захист» подготовила анализ этих законов и их влияния на реализацию прав, гарантированных Конституцией и законами Украины.

Принятые законодательные изменения предусматривают усиление ответственности за нарушение санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также усиливают защиту социальных, трудовых и экономических прав в связи с введением карантина.

Усиление ответственности за нарушение правил карантина COVID-19

Добавлена ​​новая статья 44-3, которая предусматривает ответственность в виде штрафа за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.

Согласно п.16 ст.1 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», карантин это административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Итак, предусмотрено, что лица, находящиеся в карантинном режиме не могут самовольно оставлять учреждения здравоохранения, в которых они находятся в изоляции в связи с карантином.

Какие правила карантина действуют сейчас?

Сейчас требования по соблюдению карантина касаются двух категорий лиц:

помещенных в карантин с подозрением на коронавирус;

контактировавших с лицами, помещенными в карантин.

Отдельная ситуация - в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях. От 17 марта в Житомирской и Черновицкой, а с 18 марта - в Киевской областях объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Однако следует различать чрезвычайную ситуацию и режим чрезвычайного положения.

Чрезвычайной ситуацией считают такую, при которой нарушены нормальные условия жизнедеятельности.

Такая ситуация может быть вызвана как стихийным бедствием, так и эпидемией (как в данном случае). Объявление чрезвычайной ситуации предусматривает, что органы государственной власти и местного самоуправления, аварийные службы и медицинские учреждения работают в особом режиме.

Но, в отличие от чрезвычайного положения, чрезвычайная ситуация не предполагает особого правового режима, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня.

Такой режим предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц собозначением срока действия этих ограничений.

Стало:

Усиление работы по информированию населения, особый режим работы для органов власти, аварийно-спасательных служб, медицинских учреждений.

Расширение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и возможные ограничения прав и свобод человека, законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Пока в указанных областях объявлена ​​чрезвычайная ситуация ограничений прав граждан не предполагается. Но все может измениться в случае, если Президент примет решение об объявлении режима чрезвычайного положения.

Во многих странах для лиц, прибывших из-за рубежа, применяется требование обязательного карантина (самоизоляции) в течение 14 дней с момента прибытия. По статье 325 Уголовного кодекса Украины, в случае несоблюдения добровольной самоизоляции прямая ответственность не предусмотрена. Говорится только об указанных выше категории.

Зато статья предусматривает ответственность за «нарушение санитарно-противоэпидемических правил и норм. Согласно ЗУ «О защите населения от инфекционных болезней», нормативно-правовые акты (приказы, инструкции, правила, положения и т.п.) центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование противоэпидемической государственной политики в сфере здравоохранения, требования которых направлены на правила и нормы предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней.

В статье 11 этого Закона перечисленные профилактические и противоэпидемические мероприятия, которые могут применять органы власти на всех уровнях:

санитарная охрана территории Украины. По состоянию на 17 марта 2020 ограничено авиа и железнодорожное сообщение с другими странами и между областями внутри страны, временно ограничена работа КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на административной границе с АР Крым;

ограничительные меры в отношении больных инфекционными болезнями и бактерионосителей;

организация и проведение медицинских осмотров и обследований, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Обращаем ваше внимание на то, что статья об уголовной ответственности - это не новая статья, ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлением» предусматривала ответственность за нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний уже была в Уголовном Кодексе Украины. Фактически эта статья Уголовного кодекса Украины не изменилась - изменения претерпели предусмотренные ею санкций.

Прежде всего, размер штрафа:

БЫЛО «До ста необлагаемых минимумов доходов граждан»

СТАЛО «От тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан»

Также внесены изменения предусматривают наказание в виде лишения свободы до трех лет. Сейчас и административная, и уголовная ответственность касаются узкого круга лиц, а именно:

лиц, сознательно покинувших карантин (имея подтвержденный диагноз или находясь в карантине в ожидании результатов анализов)

лиц, контактировавших с лицами, находящимися в карантине и не выполнивших требования по самоизоляции.

Содержание статьи предусматривает ответственность только тогда, когда эти действия были совершены сознательно, то есть лицо знало о контакте и возможной угрозу для других, но сознательно проигнорировала меры самоизоляции, что вызвало негативные последствия - инфицирование других лиц и распространения болезни.

Обращаем внимание, что в течение карантинного периода для граждан могут быть установлены дополнительные ограничения и правила, невыполнение которых приведет к привлечению к ответственности. Хотя Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины изменили порядок своей работы, нормотворческий процесс не прекратился. При необходимости могут быть разработаны и внедрены более жесткие ограничения, поэтому стоит следить за новостями.

Мероприятия по защите экономических прав граждан

Принятые Законом изменения в Налоговый кодекс Украины предусматривают специальные меры, обусловленные форс-мажорной ситуацией, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такие меры нельзя считать льготами, однако они действительно облегчают налоговое бремя на налогоплательщиков в связи с введением карантина, в условиях которого сложно осуществлять предпринимательскую деятельность и выполнять все предписания закона.

К тому же, такие меры временные.

Согласно принятым законодательным изменениям, в период с 1 марта по 31 мая 2020 штрафные санкции за нарушение налогового законодательства не применяются, за исключением случаев:

нарушение требований к договорам долгосрочного страхования жизни или договоров страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в частности, страхование пенсии;

отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа;

нарушение правил учета, производства и обращения спирта этилового на акцизных складах, применяются на общих основаниях;

нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы.

К тому же в этот период налогоплательщикам не начисляется пеня, а начисленная, но не оплаченная пеня должна быть списана.

В период от 18 марта до 31 мая 2020 вводится мораторий на осуществление плановых документальных и фактических проверок (это положение не распространяется на внеплановые проверки). Однако документальные и фактические проверки, которые были начаты и не завершены до 18 марта 2020 года, останавливаются на период до 31 мая 2020 года. В то же время такие остановки прерывают срок проведения проверок. Информация о переносе плановых документальных проверок, запланированных на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, но не начатых, вносятся в обновленный план-график.

На период из 18 марта по 31 мая 2020 останавливается течение сроков давности, предусмотренных статьей 102 Налогового кодекса Украины (уплата денежных обязательств, в том числе, пени).

Удлиняется срок предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2019 год до 1 июля 2020 года. В то же время срок, в течение которого плательщик обязан уплатить налог, продолжается до 1 октября 2020 года.

В период с 1 марта по 30 апреля 2020 плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, используемых ими в хозяйственной деятельности, не начисляется и не уплачивается.

Также в этот же период налогом не облагаются налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц. В то время как плательщики платы за землю (кроме физических лиц), так и плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если они уже подали налоговую декларацию, имеют право подать уточняющую налоговую декларацию, в которой могут отразить изменения за соответствующие месяцы. Пересчет физическим лицам-плательщикам платы за землю и указанного налога осуществляет контролирующий орган.

По уплате единого социального взноса (ЕСВ)

Временно освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ:

физические лица-предприниматели (ФЛП), в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность) и получающие доход от этой деятельности;

члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Такие лица могут принять решение об уплате ЕСВ за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 в размерах и порядке, определенных Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». В таком случае информация об уплаченных суммах отмечается в отчетности о начислении ЕСВ за отчетный период, определенный для таких лиц настоящим Законом.

Штрафные санкции временно не применяются за:

несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) ЕСВ;

неполную уплату или несвоевременную уплату суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется ЕСВ (авансовых платежей)

несвоевременное представление отчетности, предусмотренной настоящим Законом, в налоговые органы.

В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды должно быть списана.

На период с 18 марта по 18 мая 2020 устанавливается мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса. Проверки, начатые до 18 Марта 2020, останавливаются до 18 мая 2020 года.

Такие периоды учитываются в страховой стаж и считается, что страховые суммы были уплачены в объеме минимального страхового взноса, определенного законодательством для каждого из таких периодов для таких лиц, не платили страховые взносы за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020:

ФОП, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность) и получающие доход от этой деятельности;

члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

По уплате потребительских кредитов

Если в период с 1 марта по 30 апреля 2020 потребитель просрочил взнос по потребительскому кредиту, то он освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку. Также, но не исключительно, потребитель освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пени и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичного исполнения) потребителем обязательства по такому договору. В то же время, увеличение процентов по договору о потребительском кредите по иным причинам, чем предусмотрено Гражданским кодексом Украины, в период с 1 марта до 31 мая 2020 года, запрещается.

Кроме того, несмотря на положения статьи 3 Закона «О потребительском кредитовании» эти изменения распространяются также на следующие виды кредитных договоров:

договоры, содержащие условие о потребительском кредите в форме кредитования счета со сроком погашения кредита до одного месяца и кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

договоры займа, которые не предусматривают уплаты процентов или любых других платежей за пользование предоставленными денежными средствами;

кредитные договоры, целью которых является предоставление потребителю права совершать сделки с финансовыми инструментами, если они совершаются с участием или при посредничестве кредитодателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг;

кредиты, предоставляемые по договорам, заключенным в результате урегулирования спора из-за заключения мирного соглашения, утвержденного судом;

кредиты, предоставляемые исключительно в рамках государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу физических лиц и предусматривающие отдельные, определенные такими программами, условия кредитования, в том числе выплату процентов за пользование кредитом;

несанкционированный овердрафт, что является превышением суммы операции, проведенной по счету, над суммой установленного кредитного лимита, который обусловлен договором между кредитодавцем и потребителем и не является прогнозируемым по размеру и времени возникновения;

кредитные договоры, общий объем кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора;

кредиты, предоставляемые ломбардами в случае передачи предмета залога на сохранение ломбарда, если только обязательства потребителя ограничиваются стоимостью предмета залога.

Мероприятия по защите трудовых прав

Согласно действующему законодательству, работнику по семейным обстоятельствам или по другим причинам может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и собственником или иным уполномоченным лицом, но не более 15 календарных дней в году. Согласно принятым изменениям, в случае если лицо взяло отпуск без сохранения заработной платы в период, который приходится на период карантина, то остается возможность брать отпуск без сохранения заработной платы не более 15 календарных дней в году.

То есть дни отпуска, взятые в период карантина, не будут учитываться в количество дней, которые лицо имеет право взять без сохранения заработной платы в течение года.

Мероприятия по защите прав в сфере жилищных отношений

На период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

начислять и взимать штрафы или пени за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)

приостанавливать (останавливать) предоставление гражданам Украины ЖКУ, в случае их неуплаты или уплаты не в полном объеме;

принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного выполнения решений судов о взыскании задолженности за ЖКУ;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг по жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Сроки получения административных услуг

В соответствии с изменениями, предусмотренных законом, сроки выполнения административных услуг (например, изготовление паспорта) останавливаются с момента объявления карантина и восстановятся после его прекращения. В то же время, не будут применяться санкции за пропуск сроков обращения для получения или возобновления действия идентификационных или разрешительных документов (например, вклеивания фотографии в паспорт по достижении 25 и 45 лет, вида на жительство для иностранцев).

Социальные права ВПО

Согласно предусмотренным законопроектом изменениями на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его скачивания запрещается: