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Старобельская центральная районная больница получила переносной дыхательный аппарат

Сегодня, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Старобельскую больницу передали один портативный (переносной) дыхательный аппарат, четыре пульсоксиметра (для измерения насыщения крови кислородом) и два мешка Амбу (для облегчения дыхания).

По словам генерального директора коммунального учреждения «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Галины Горбаченко больница получила государственную поставку медицинского оборудования в рамках подготовки к борьбе с коронавирусом.

Кроме этого, в больнице есть восемь действующих дыхательных аппаратов в различных отделениях.

Также ожидается государственная поставка партии медицинских масок.

Старобельская больница является резервной по Луганской области на случай выявления коронавируса. Основные больницы для приема пациентов находятся в Рубежном и Лисичанске.


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