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В «Укрзализныци» миллионные тендеры отдают компании с 6 работниками неизвестной квалификации

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

17 марта, филиал «Украинская скоростная железнодорожная компания» АО «Укрзализныця» (управляет поездами «Интерсити», — ред.) заключила два миллионных договора с фирмой, которая была зарегистрирована всего три месяца назад — заказали в ООО «Квалитет Про» услуги по техническому обслуживанию оборудования, используемого для ремонта скоростных поездов и вагономоечного комплекса. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.

ООО «Квалитет Про» одержало победу сразу в двух тендерах: на 3 млн грн и почти 2,6 млн грн.

Сама компания-победитель была зарегистрировано 12 ноября 2019 года, в городе Харькове по улице Маршала Батицкого, 8 (офис 4), свидетельствуют данные Opendatabot.

Добавим, что по этому же адресу зарегистрировано еще более 100 компаний.

Директором компании является лицо по имени Денис Бурлаков. Уставный капитал компании составляет 45 тыс. грн.

Интересно, что в течение марта УЗШК заключила с компанией «Квалитет Про» еще три договора:

— на получение услуг по техническому обслуживанию компрессорного оборудования (почти 250 тыс. грн),
— на получение услуг по техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования и механизмов (196 тыс. грн),
— на получение услуг по техническому обслуживанию оборудования для капитального ремонта электропоездов (318 тыс. грн).

То есть с момента своего основания «Квалитет Про» победила в целом уже в 5 тендерах, заказчиком которых, во всех случаях, была УЗШК. Суммарная стоимость договоров, которые УЗШК заключила с «Квалитет Про» в течение марта месяца, составляет почти 6,4 млн грн.

Согласно документам, которые опубликованы о компании на сайте «Prozorro», ООО «Квалитет Про» в январе 2020 года приняло на работу 6 работников, которые якобы и будут выполнять обслуживание высокотехнологичного оборудования для ремонта скоростных поездов «Интерсити».

Кроме подтверждения прохождения обучения по электробезопасности и охраны труда победитель торгов не предоставил никакой информации о квалификация этих работников и наличии у них специальных знаний.

Напомним, что это уже не первый тендерный скандал УЗШК под руководством Сергея Лейбука. С конца прошлого года, филиал, например, до сих пор не смог провести конкурсный отбор поставщика услуг питания для пассажиров «Интерсити».

Кроме того, недавно была заблокирована тендерная процедура на услуги по дезинфекции пассажирских вагонов «Интерсити». Один из участников закупки обвинил УЗШК в необоснованном отклонении его предложения. И все это на фоне пандемии коронавируса.


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