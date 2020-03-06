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Луганская полиция опровергла фейк о запрете детям выходить на улицы

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера в Луганской области и в некоторых других городах Украины неизвестные сделали фейковую рассылку сообщения, в котором говорилось о запрете детям выходить на улицу. Также родителям угрожали штрафами в случае невыполнения этого указания.

В пресс-службе полиции Луганской области опровергли эту информацию и просят не верить слухам.

 

Информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в Украине режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией.

Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространения паники и дестабилизации ситуации.

Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности.

Уважаемые граждане! Просим вас критически относиться к таким слухам и сообщать Департамент киберполиции об их распространение по адресу:

callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону - 044 290-01-10

По вопросам, касающихся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.


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