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Сутки в ООС: Российские террористы обстреляли зону разведения сил и применяют запрещенное вооружение

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики дважды открывали огонь в районе Золотое-Орехово - из минометов калибра 82 мм - 5 мин  и неподалеку Новотошковского - из 82-мм минометов - 15 мин.

В Донецкой области зафиксировано 8 обстрелов:

  • дважды вблизи Павлополь - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • недалеко от населенного пункта Березово - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм - 18 мин;
  • неподалеку Широкино - с 82-мм минометов - 5 мин;
  • рядом с Славным - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
  • дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также с противотанкового ракетного комплекса;

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматическогогранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.


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