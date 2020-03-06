На КПВВ «Майорское» у гражданки Украины отобрали 174 300 долларов США и 6 млн российских рублей

На КПВВ «Майорское» сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ДФС совместно с работниками пограничной службы и СБУ, которые вовлечены в состав Объединенных сил, была остановлена попытка переправить крупную сумму наличных средств на временно оккупированные территории.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в личных вещах пассажирки, которая направлялась в оккупированный Донецк, выявлено 174 300 долларов США, 6 030 000 российских рублей и 15 банковских карточек.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» во время осмотра автомобиля CITROEN, в личных вещах пассажира транспортного средства обнаружено 4700 долларов США и 20 000 евро.

Согласно действующему законодательству данные суммы превышают предельно допустимую норму разрешенную для перемещения к временно оккупированной территории.

Обнаруженные средства и платежные банковские карты изъяты до принятия судебного решения.

Относительно данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.