В Луганской области за фейки о COVID-19 будут судить жителя Лисичанска

В Луганской области за распространение в Интернет сети ложной информации о пандемии COVID-19 привлечен к административной ответственности житель Лисичанска.

Вчера, 16 марта, сотрудниками полиции совместно с работниками СБУ составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов) в отношении 34-летнего жителя Лисичанска.

Как сообщили в пресс-службе полиции, человек распространял в Facebook ложную информацию о пандемии COVID-19.

Протокол направлен в суд для принятия решения согласно нормам действующего законодательства.

Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, -

влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.