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Депутаты Зеленского проголосовали за новую Генпрокурорку

Сегодня, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины приняла проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Владимиром Зеленским Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора. Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов Украины.

За проголосовали 269 депутатов.

«Это доверие не просто честь для меня, но и и большая ответственность. Я сделаю все, чтобы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю не продавать дела, не сливать их», — сказала Венедиктова во время своего выступления в Раде.

Добавим, во время внеочередного заседания и принятия решения в сессионном зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.


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