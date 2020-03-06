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Украина на карантине: Кабмин принял решение о запрете перевозок, мероприятий и торговли

Сегодня, 09:30 citynews.net.ua | Напечатать

 Кабинет Министров Украины принял решение о запрете пассажирских перевозок и ограничил количество участников массовых мероприятий 10 лицами.

Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Постановлением введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов.

Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля:

  • на всей территории Украины регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
  • перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

С 18 марта 2020 до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО «Укрзализныця» разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Контроль за выполнением данного постановления Правительства возложен на МВД и Национальную полицию.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работы в режиме онлайн.



Теги: COVID-19

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