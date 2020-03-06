Верховной Раде предложат освободить предпринимателей от социального взноса и некоторых налогов на время карантина

Верховной Раде предложат освободить предпринимателей от социального взноса и некоторых налогов на время карантинаВчера, 22:39
Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о преференциях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Как сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк, депутатам предлагают несколько первоочередных налоговых шагов, чтобы поддержать предпринимателей в форс-мажорных обстоятельствах.
Среди прочего, Верховной Раде будет предложено принять временное освобождение ФОП от ЕСВ, отменить основные штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочку обязательного введения РРО.
С 1 марта по 30 апреля:
- освободить от ЕСВ всех ФОП и тех, кто занимается независимой профдеятельность;
- временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
- отменить налог на коммерческую недвижимость и землю.
- освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.
На 3 месяца отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев».
Также предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых до 31 мая
Кроме того, комитет предложил освободить граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и оказать помощь для тех, кто заболел короновирусом и находится на самоизоляции.