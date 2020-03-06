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Верховной Раде предложат освободить предпринимателей от социального взноса и некоторых налогов на время карантина

Вчера, 22:39 citynews.net.ua | Напечатать

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о преференциях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Как сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк, депутатам предлагают несколько первоочередных налоговых шагов, чтобы поддержать предпринимателей в форс-мажорных обстоятельствах.

Среди прочего, Верховной Раде будет предложено принять временное освобождение ФОП от ЕСВ, отменить основные штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочку обязательного введения РРО.

С 1 марта по 30 апреля:

  • освободить от ЕСВ всех ФОП и тех, кто занимается независимой профдеятельность;
  • временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
  • отменить налог на коммерческую недвижимость и землю.
  • освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

На 3 месяца отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев».

Также предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых  до 31 мая

Кроме того, комитет предложил освободить граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля  и оказать помощь для тех, кто заболел короновирусом и находится на самоизоляции.


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