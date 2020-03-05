ГБР направило в суд дело об ущербе на 11 млн гривень луганским лесам

Направлен в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего государственного предприятия «Кременское лесоохотничье хозяйство». Чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и незаконной порубке леса (ст. 246 Уголовного кодекса Украины в редакции от 2.11.2016).

Как считают в ГБР, досудебным расследованием установлено, что главный лесничий, осознавая противоправность своих действий, в течение 2015-2016 годов умышленно подписывал разрешительные документы на вырубку почти 9000 сосен на территории природно-заповедного фонда. Преступными действиями должностного лица нанесен ущерб государству на сумму свыше 11 млн гривень.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Луганской области.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.