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15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 08:43 citynews.net.ua | Напечатать

15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области зафиксировано 11 обстрелов, а именно:

  • трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, с минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Невельского - из противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Павлополь - из автоматическго гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражения.


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