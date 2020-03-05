15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 08:43
15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области зафиксировано 11 обстрелов, а именно:
- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, с минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского - из противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматическго гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражения.