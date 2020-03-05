Пришел в магазин и застрелил продавщицу - в Лисичанске задержали преступника

В городе Лисичанске полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил продавщице магазина в живот. Женщина госпитализирована в больницу. Преступник установлен и задержан, оружие изъято.

15 марта, в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Лисичанске неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал. Преступление произошло в магазине «Рассвет», по ул. Центральной.

Сразу же в Лисичансе была введена специальная полицейская операция, проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. За короткий промежуток времени оперативники установили личность и местонахождение преступника.

Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъято. Им оказался местный житель.