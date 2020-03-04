В оккупированном Луганске паника из-за слухов о закрытии КПВВ в Станице

В оккупированном Луганске жители паникуют из-за слухов о возможном закрытии КПВВ в Станице Луганской. Люди боятся остаться украинских пенсий и и социальных выплат.

При этом российские оккупанты заявляют о возможном закрытии единственного КПВВ под предлогом недопущения распространения нового коронавируса с украинской территории.

«Перекрытие границ, конечно же, повлечет за собой тяжелейшую социальную ситуацию, в первую очередь много лиц, получающих украинское пенсионное обеспечение. В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Киеву территорию для подтверждения права на получение пенсии они лишатся этих выплат. Поэтому, конечно же, для нас это очень неприятный процесс, нежелательный, и, будем надеяться, что до этого не дойдет. Однако в случае массового распространения заболевания на территории Украины, как вынужденная мера, этот вопрос будет рассмотрен», — заявил «главный государственный санитарный врач» «ЛНР» Дмитрий Докашенко, пишут сепаратистские СМИ.

По его словам, так называемые «власти» могут перекрыть «республиканскую границу» в случае обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.