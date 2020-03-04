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Для украинской армии в Луганской области собрали более 36 млн гривень

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-февраль 2020 поступления военного сбора составили 36,2 млн гривень. Это на 5,4 млн гривень, или на 17,7% больше поступлений января-февраля 2019 года.
На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора. Ведь этот сбор направляется на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.
Напомним военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.


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