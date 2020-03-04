В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.

Информацию о лабораторно подтвержденных случаях на территории страны сообщили в Минздраве Украины в официальном Телеграмм-канале.

Исследование проводила вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами.

Также 12 марта в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Милана, на борту которого находилось несколько пассажиров с признаками респираторных заболеваний.

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что получен список находившихся на борту. Пассажирам был проведен температурный скрининг и предоставлены инструкции по самоизоляции и направленние в ближайшее время пройти тест на COVID-19.

В случае необходимости пассажиры будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом.

«Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Медицинскими работниками больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены негативные результаты, то есть коронавирус у нихне выявлен», - об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.