12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области, где рядом с Водяным боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Песок из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил два обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Луганское, где из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 10 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Зайцево отмечена «работа» снайперской пары.

12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.