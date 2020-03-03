Луганская полиция заявила о задержании «волонтеров» с полным микроавтобусом оружия

В Луганской области на блокпосту «Лисичанск-Бахмут» правоохранители задержали микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов.

Кк сообщили в пресс-службе полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сегодня, 12 марта, на блокпосту «Лисичанск-Бахмут» оперативники управлений уголовного розыска и стратегических расследований, работники СБУ и спецназовцы пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов.

Во время проверки автомобиля «Volkswagen Transporter» правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет «Утес», 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи для выяснения происхождения оружия, его назначения и конечной точки доставки.