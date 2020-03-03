Нацкорпус Азов сорвал презентацию Платформы примирения и единства от Сивохи, обвинив его в повторении российской пропаганды

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства. Правда сделал он это в Киеве, а не в прифронтовых Золотом, Счастье или Краматорске с Авдеевкой.

По словам господина Сивохо, заданием Платформы является объединение правительственных инициатив и гражданского сектора для разработки государственных политик.

«Национальная платформа примирения и единства сосредотачивается на налаживании диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях», — отметил он. Планируется, что будут созданы дискуссионные площадки, в создании которых будут помогать «амбасадоры» — люди, которые пользуются непререкаемым авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество. Имена потенциальных амбасадоров Сивохо не уточнил.

Пришли на презентацию и ветераны АТО из Нацкорпуса. Правоохранители не стали препятствовать в доступе в помещение около 30 их представителям и не вмешивались в конфликт.

Ветераны были недовольны идеей Сивохо, повторяющего слова российской пропаганды о «внутреннем гражданском конфликте» в Украине.

В результате завязавшейся перепалки Сивохо начали выталкивать из зала.

В свою очередь советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что презентацию «Национальной платформы примирения и единства» сорвали люди, желающие продолжения войны на Донбассе. Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — написал он.