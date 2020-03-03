» » Нацкорпус Азов сорвал презентацию Платформы примирения и единства от Сивохи, обвинив его в повторении российской пропаганды

Нацкорпус Азов сорвал презентацию Платформы примирения и единства от Сивохи, обвинив его в повторении российской пропаганды

Вчера, 12:34 citynews.net.ua | Напечатать

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства. Правда сделал он это в Киеве, а не в прифронтовых Золотом, Счастье или Краматорске с Авдеевкой. 

По словам господина Сивохо, заданием Платформы является объединение правительственных инициатив и гражданского сектора для разработки государственных политик. 

«Национальная платформа примирения и единства сосредотачивается на налаживании диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях», — отметил он. Планируется, что будут созданы дискуссионные площадки, в создании которых будут помогать «амбасадоры» — люди, которые пользуются непререкаемым авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество. Имена потенциальных амбасадоров Сивохо не уточнил.

Пришли на презентацию и ветераны АТО из Нацкорпуса. Правоохранители не стали препятствовать в доступе в помещение около 30 их представителям и не вмешивались в конфликт.

Ветераны были недовольны идеей Сивохо, повторяющего слова российской пропаганды о «внутреннем гражданском конфликте» в Украине.

В результате завязавшейся перепалки Сивохо начали выталкивать из зала. 

В свою очередь советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что презентацию «Национальной платформы примирения и единства» сорвали люди, желающие продолжения войны на Донбассе. Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — написал он.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:42

Луганская область получила медоборудование из государственного резерва

Вчера, 14:07

Луганская полиция заявила о задержании «волонтеров» с полным микроавтобусом оружия

Вчера, 12:34

Нацкорпус Азов сорвал презентацию Платформы примирения и единства от Сивохи, обвинив его в повторении российской пропаганды

Вчера, 11:48

Зеленский готовится выполнять план Путина по легализации террористов и военных преступников?

Вчера, 11:15

Необходимые документы для получения переселенцами налоговой скидки за аренду жилья

Вчера, 11:02

В Северодонецке во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные спасли 4 граждан

Вчера, 10:33

11 марта на Донбассе ранен солдат ВСУ

11-03-2020, 17:34

Часть КПВВ на границе Украины могут закрыть из-за коронавируса

11-03-2020, 17:18

Сегодня на КПВВ «Майорск» в Донецкой области умерла женщина

11-03-2020, 15:28

В Луганской области контактировавших с больными коронавирусом COVID-19 будут изолировать в санаториях

11-03-2020, 15:14

Незаконно посещавшие оккупированный Крым россияне остались без американских виз

11-03-2020, 15:03

В Украине введен карантин до 3 апреля из-за коронавируса

Новости Украины:

Вчера, 11:52

В Одессе объявили карантин и изменят формат Юморины

11-03-2020, 12:03

С 12 марта Киев уходит на карантин - закрывают школы, концертные залы и развлекательные центры

6-03-2020, 14:54

Лечение стволовыми клетками при атрофии зрительного нерва

6-03-2020, 10:55

В Одессе 20 лучших школьников будут получать стипендию от городского головы

5-03-2020, 15:20

В Киеве запустили 4G на станции метро «Академгородок»

5-03-2020, 15:11

В Одессе городскую инфекционную больницу подготовили к возможной эпидемии коронавируса COVID-19

5-03-2020, 10:26

В Ковеле задержали руководство таможенного поста за взятку в 12 тысяч долларов

4-03-2020, 17:11

5 марта в Киеве готовят тестовый запуск 4G в метро

4-03-2020, 15:04

Двум свидетелям по делу Одесского завода «Краян» сообщено о подозрении за отказ от дачи показаний против Труханова

4-03-2020, 12:49

В Киеве «заминировали» станцию метро «Дворец спорта»

4-03-2020, 12:46

В историческом центре Киева заявляют о попытке захватить мансарду их дома

3-03-2020, 18:55

Как перевозят грузы в танк контейнерах

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

Нацкорпус Азов сорвал презентацию Платформы примирения и единства от Сивохи, обвинив его в повторении российской пропаганды » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня