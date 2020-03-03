Необходимые документы для получения переселенцами налоговой скидки за аренду жилья

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, плательщик налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ), который имеет статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку за аренду жилья.

Имеется в виду, уменьшение налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года на суммы средств, фактически уплаченных в течение отчетного года в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома).

Для реализации права на налоговую скидку по требованию контролирующего органа физическим лицом предоставляются:

декларация об имущественном состоянии и доходах за отчетный (налоговый) год;

копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

копия договора аренды жилья;

платежные и расчетные документы, подтверждающие факт уплаты;

заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, которые не дают права на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.

Напомним, что налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах за 2019 подается плательщиками НДФЛ до 1 мая текущего года.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, подаваемой по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.