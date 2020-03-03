В Северодонецке во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные спасли 4 граждан

12 марта в 5:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой многоэтажке по ул. Курчатова в Северодонецке.

Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что в одной из квартир на четвертом этаже в комнате и на балконе горят бытовые вещи.

При проведении разведки, звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина, 1960 года рождения, которого эвакуировали на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

Также спасатели эвакуировали двух человек из соседней квартиры и женщину с пятого этажа.

На ликвидацию возгорания на балконе подано лафетный ствол от пожарной автоцистерны «МАЗ 515м» и развернуто 1 магистральную и 1 рабочую рукавную линию по лестничным маршам на тушение пожара в жилой комнате.

Пожар на площади 6 кв. м локализован в 5:40 и ликвидирован в 5:55.

К ликвидации привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники.



