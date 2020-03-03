11 марта на Донбассе ранен солдат ВСУ

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области, а именно:

рядом с населенным пунктом Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.