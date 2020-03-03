Часть КПВВ на границе Украины могут закрыть из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на контрольно-пропускных пунктах Донбасса осуществляется усиленный контроль из-за коронавируса. Об этом он рассказал во время брифинга.

По его словам, на пунктах пропуска осуществляется температурный скрининг и усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы.

Информацию о возможном закрытии пунктов въезда на территорию Украины озвучил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы продолжаем температурный скрининг на всех постах въезда. С начала скрининга протестированы более 1,6 млн человек. Люди с температурой составляют небольшой процент. Один из вопросов — рассмотрение возможности продолжения температурного скрининга везде или мы, с учетом распространения ситуации, будем принимать решение и запускать исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину.

Можем ограничить количество пунктов въезда через которые будут приезжать и выезжать с территории Украины пассажиры, люди из других стран и граждане Украины. Это мировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах, что когда признается чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда», — рассказал он.

11 марта Кабинет министров ввел карантин во всех областях Украины в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.