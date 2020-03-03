Сегодня на КПВВ «Майорск» в Донецкой области умерла женщина

Сегодня, 11 марта, на КПВВ «Майорск» в Донецкой области умерла женщина во премя пересечения линии разграничения.

Как с места события сообщает мониторы БФ «Право на защиту» Марина Пухар и Эльвира Ставинова, гражданка Украины краинка 1953 года рождения пересекала линию разграничения через КПВВ.

В 15:30 ей стало плохо. Представители спасательной службы ASAP Rescue Ukraine начали проводить реанимационные мероприятия, впрочем бесполезно - в 15:45 была зафиксирована смерть женщины.

Выражаем соболезнования родным умершего.