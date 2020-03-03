В Луганской области контактировавших с больными коронавирусом COVID-19 будут изолировать в санаториях

В Луганской области выбирают помещения, отвечающие требованиям изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Специалисты отмечают, что на обсервацию фактически направляются здоровые люди, поэтому никаких особых мер безопасности не требуется, кроме ограничения внешних контактов.

Как наиболее приемлемый вариант рассматривается санаторий-профилакторий «Приволье» ОАО «Лисичанскуголь» (ред. - на фото), - сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко во время заседания временной областной противоэпидемической комиссии по предупреждению заноса и распространения на территории области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

«Помещение рассчитано на 70 койкомест. Комнаты позволяют создать надлежащие условия для обсервации как отдельных лиц, так и семей из двух-трех человек», - сообщила членов Комиссии заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская, - Но одного помещения недостаточно. Поэтому органам власти нам местах предоставлено поручение найти дополнительные помещения, отвечающие всем требованиям».

Она также сообщила, что в области поступили средства индивидуальной защиты из Государственного резерва. В ближайшее время поступит и соответствующее оборудование.

«Задача, которая стоит перед нами сейчас, - принять максимум мер в Луганской области для того, чтобы не допустить попадания инфекции коронавируса в Украину», - отметила Наталья Романенко.

Поэтому по поручению главы области Сергея Гайдая, в состав Комиссии включены представители силовых структур.

По итогам заседания заместитель председателя облгосадминистрации предоставила ряд поручений. В частности, подготовить должным образом санаторий-профилакторий «Приволье» к приему людей в случае выявления фактов заболевания, вызванного новым коронавирусом, на контрольных пунктах въезда-выезда соблюдать санитарных норм, обеспечить надлежащую дезинфекцию транспортных средств на территории области, провести разъяснительную работу среди населения, особенно среди школьников и студентов.