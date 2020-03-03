Незаконно посещавшие оккупированный Крым россияне остались без американских виз

Из-за закрытия визовых центров в РФ, граждане этой страны вынуждены получать разрешение на посещение США в Украине. Но посещение аннексированного Крыма лишает их этой возможности.

Как сообщает Государственная пограничная служба, на границе вернули двух бизнесменов из России, которые ехали в Украину получить визы США и запретили им въезд на 3 года.

10 марта во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы в столичном аэропорту им. Сикорского пограничники обнаружили двух россиян, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

Иностранцы (мужчина и женщина) также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз. В Украине россияне, вероятно, ожидали более быструю процедуру получения визы в США, чем у себя дома.

Как сообщили в пограничной службе, отныне у этих двух российских бизнесменов будет достаточно времени ожидать американскую визу за пределами Украины, так как из-за нарушения правил въезда/выезда на оккупированные территории им запрещено посещение Украины на 3 года.