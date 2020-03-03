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Рекорд Украины: Более 11,5 тысяч жителей Луганской области одновременно читали стихи Тараса Шевченко

Вчера, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

По случаю 206-й годовщины со дня рождения и 159-летию со дня смерти великого украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко 10 марта в 13:00 жители 72 населенных пунктов Луганщины одновременно вслух читали поезию Великого Кобзаря.

У Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра в Северодонецке был подтвержен рекорд Украины по максимальному количеству участников одновременного совместного чтения вслух поэзии выдающегося украинского.

Северодонецк присоединился к масштабной патриотической акции «Луганщину объединяет слово Кобзаря», которая состоялась по случаю Дня национальной культуры и Дня рождения Тараса Шевченко 10 марта. Возглавили Северодонецке делегацию и.о. городского головы Вячеслав Ткачук и заместитель городского головы Ирина Степаненко.

Они вместе с другими участниками мероприятия читали вслух отрывок из поэмы «Сон».

Зафиксировать событие поручили председателю общественного союза «Луганская ассоциация организации лиц с инвалидностью» Николаю Надуличному.

«По предварительным подсчетам в установленные рекорда приняли участие 11529 участников. Поэтому, рекорд Украины установлен» - сообщил Николай Надуличний.

К этому мероприятию, присоединились заместители председателя Луганской облгосадминистрации Наталья Романенко и Екатерина Безгинская.

«Сегодня выдающийся для Луганщины день - мы вошли в историю украинских рекордов, читая стихотворение Великого Кобзаря. Патриота, которому душа болела за Украину и глубоко верившему в то, что наступит время, когда украинцы станут свободными» - отметила Наталья Романенко.

Также заместитель председателя облгосадминистрации отметила, что каждый, кто сегодня присоединился к рекорду, совсем по-другому говорил строки известные всем со школьной скамьи, пропуская через сердце каждое слово.

«Тарас Шевченко не просто верил, и не просто мечтал - знал: в поэтических произведениях он видел «семью большую, семью вольную, новую», видел совсем другую Родину, где «Врага не будет, супостата, а будет сын, и мать, и будут люди на земле», - процитировала сроки из стихотворений Наталья Романенко.

После фиксации рекорда Северодонецкий городской совет в лице и.о. городского головы Вячеслава Ткачука также был отмечен дипломом Книги Рекордов Украины. Диплом подтверждает регистрацию рекорда Украины и свидетельствует всеобщее признание.

Участники мероприятия почтили память Великого Кобзаря и возложили цветы к его памятнику.


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