За сутки на Донбассе 9 раненых и 3 погибших

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В Луганской области российские террористы обстреляли из минометов окраину города Золотое - в районе улицы Вольная из минометов калибра 82 мм - 10 мин, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Золотое-Орехово террористы обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82-мм миномета, а также со станкового противотанкового гранатомета.

Также под обстрелом оказалось село Новоалександровка рядом с Попасной, где боевики вели обстрел из миномета калибра 120 мм - 2 мины и противотанкового гранатомета.

В Донецкой области наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в районе Песков - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

неподалеку Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также из гранатометов различных систем;

Авдеевка - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Васильевка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Павлополь - снайперский огонь;

Широкино - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

рядом с Луганским - из минометов калибра 82 мм - 9 мин, а также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Мироновского - с 120-мм миномета - 2 мины;

рядом Новолуганское и Железного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новгородского - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

10 марта российские террористы трижды открывали провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще один госпитализирован с боевой травмой.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один травмирован.