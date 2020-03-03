В Луганской области установили рекорд по одновременному чтению поэзии Шевченко

В Луганской области установили рекорд по максимальному количеству участников одновременного совместного чтения вслух поэзии Тараса Шевченко.

Акция ко дню рождения великого украинского поэта прошла 10 марта в Северодонецке у здания Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

В 13:00 к событию присоединились жители городов, районов, объединенных территориальных громад области, которые собрались на площадях своих населенных пунктов и читать одно из произведений Великого Кобзаря.

«Значительное большинство украинцев считает Тараса Шевченко главным поэтом своей страны, а его пророческие слова не теряют актуальности и до сих пор, - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай. - Искренне верю, что наступит день, когда мы будем читать эти стихи у памятника Шевченко в Луганске»

В 13:30 в помещении северодонецкого театра будет открыта выставка творческих работ учащихся художественных школ и школ искусств - победителей областных этапов Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои!».