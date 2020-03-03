В Луганской области СБУ обнаружила два схрона с противотанковыми и минометными минами

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области два места незаконного хранения военных средств поражения.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли одиннадцать противотанковых мин ТМ-62 общим весом 83 кг тротила, более тридцати снарядов АС-30 и гранатомет ПГ-7.

Еще один тайник с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ обнаружили в Лисичанске. Средства поражения хранились в частном гараже, который по оперативной информации принадлежал бывшему участнику незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Из тайника правоохранители изъяли четыре минометные мины, две тротиловые шашки общим весом 400 граммов, шесть гранат Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию средств поражения проводились совместно с полицией и пиротехническими подразделениями ДСНС.