РФ атаковала позиции ВСУ в Песках из артиллерии - 10 раненых

Российские террористы атаковали позиции ВСУ в Песках - боевики открыли огонь по украинскому населенному пункту из тяжелых минометов и 122-мм артиллерии.

Как сообщили в пресс-службе ООС, сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.

В то же время, как сообщает журналист Юрий Бутусов, украинские военные открыли ответный огонь на подавление лишь спустя час после начала атаки со стороны российских подразделений.

Сообщается по меньшей мере о 10 раненых украинских солдатах, количество погибших пока неизвестно.