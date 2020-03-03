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В граничащих с РФ районах Луганской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

Вчера, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщает Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины, превышение эпидемического порога зарегистрировано в 4 административных территориях области: Белокуракинском районе (в 4,3 раза), Марковском (на 32,4%), Троицком (на 4,67%) и Новопсковском (на 48,15%) районах.

При этом в среднем за 10 недель эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен.

При эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 472,5 на 100 000 населения.

Всего за неделю ОРВИ заболело 3138 человек, из них детей до 14 лет 2170 (69,2%). Госпитализированы 175 больных, в том числе 126 детей до 14 лет.

Случаев заболевания новым коронавирусом в Луганской области не выяылено. Всего в Украине 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

По состоянию на утро 10 марта 2020 в мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью, в то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах.


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