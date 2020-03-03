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Война на Донбассе: РФ обстреляла жилые дома, санитарный автомобиль и Золотое

Вчера, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 10 марта, российские террористы обстреливают поселок Золотое в Луганской области. Огонь из минометов в сторону позиций украинских военных начался примерно в 7:20 утра.

9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово российские террористы БПЛА сбросили гранату ВОГ-17.

Также боевики, нарушая нормы Международного гуманитарного права, обстреляли санитарный автомобиль с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два заряда ВОГ-17 были сброшены на крышу транспортного средства, который должен маркировочные эмблемы Красного креста.

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин;

8 марта боевики обстреляли из минометов и гранатометов жилые дома мирных жителей в Верхнеторецком.

В результате обстрелов повреждения получили 8 домов, которые находятся на ул. Вишневой. В домах ударной волной выбиты окна и посекли обломками кровлю крыш.

  

Кроме того, в одном из помещений вследствие попадания горящих обломков гранат возник пожар. Благодаря решительным и слаженным действиям военнослужащих подразделения Объединенных сил, которые действовали совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар был вовремя локализован и ликвидирован.

К счастью, никто из жителей поврежденных домов не пострадал.


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