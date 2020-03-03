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Российские террористы обстреляли Золотое - 1 погибший и 5 раненых за день

Вчера, 22:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области российские террористы продолжают обстрелы населенного пункта Золотое, в котором президент Украины Зеленский обещал безопасность местным жителям во время отвода украинской армии.

Сегодня, 8 марта, в районе улицы Вторая Вольная российские террористы вели обстрел из гранатометов различных систем. Чуть позже - около 18:00, боевики обстреливали поселок из минометов.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевую травму.

Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения. 


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