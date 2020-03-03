В Луганской области подорвался БМП - 1 погибший и 3 раненых

В Луганской области подорвался БМП - 1 погибший и 3 раненыхСегодня, 14:59
Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское (Луганская область) в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь.
Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.