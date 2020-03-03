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«Спасибо» украинским прокурорам: ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Решение Совета Европейского Союза об исключении бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого из санкционного списка из-за незаконного присвоения украинских государственных средств опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступает в силу в пятницу.

Большое спасибо за «эффективную» работу всем украинским генеральным прокурорам: Махницкому, Яреме, Шокину, Севруку, Луценко и Рябошапке. которые не смогли за 6 лет доказать преступления Азарова и Ставицкого. Впрочем как и ни одного депутата или чиновника Януковича.

«Приложение к Решению 2014/119/CFSP меняется следующим образом: в разделе А. Перечень лиц, юридических лиц и органов, указанных в статье 1, исключаются записи для следующих лиц: 11. Николай Янович Азаров; 18. Эдуард Ставицкий», — говорится в опубликованном решении.

Под действием этих санкций ЕС остаются десять бывших украинских чиновников.

Это решение вступает в силу со дня его опубликования в Официальном журнале ЕС, то есть, 6 марта.

Решение Совета ЕС 2014/119/CFSP от 5 марта 2014 года касалось ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине. Они касаются замораживания активов лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины и лиц, ответственных за нарушения прав человека.

Ранее брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и сын экс-президента Александр Янукович могут быть выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. В этом контексте журналист заявлял, что слышал, что «Киев должен делать больше».



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