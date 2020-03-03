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Жителям прифронтового Счастья пообещали 90 автобусных рейсов в день

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 5 марта, открылась обновленная автобусную станцию ​​в городе Счастье, с которой ежедневно будет осуществляться 90 отправлений во многих направлениях на подконтрольной части Луганщины, а также в Харьков и Польшу (международный транзитный рейс). Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Совместными усилиями Луганской облгосадминистрации, органов местного самоуправления и ООО «Региональное управление автобусных станций» отремонтировано здание автостанции, установлено необходимое оборудование для продажи билетов, набран персонал.

«На Луганщине более 7,6 тыс. объектов, поврежденных и разрушенных в результате боевых действий. Общая сумма ущерба — 9,0 млрд гривен. Наибольшие потери понесли Станично-Луганский и Попаснянский районы. В частности, прифронтовое Счастье. Восстановление автостанции и сообщение именно с этим городом было для нас принципиальным вопросом», — отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Стоит отметить, что ранее с пассажиропотоком города Счастье справлялись 2 маршрутных такси до Северодонецка и несколько проходящих автобусов из Станицы Луганской.

Похоже что открытие автостанции прямо перед мостом на неподконтрольную территорию и огромное количество автобусных рейсов приурочено к возможному открытию КПВВ с оккупированным Луганском.

 



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