ОБСЕ зафиксировала обстрел со стороны российских террористов в пределах участка разведения в районе Петровского

Мониторинговая миссия СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел в пределах участка разведения в районе Петровского, который осуществляли вооруженные формирования Российской Федерации.

Как сообщили в персс-центре ООС, в ежедневном отчете от 4 марта 2020 года СММ ОБСЕ информирует, что «ночью и рано утром 1 марта камера СММ в населенном пункте Петровское (временно оккупированном, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда и 8 дульных вспышек на расстоянии ориентировочно 0 , 5-1,5 км юго-юго-запад (по оценке, все в пределах участка разведения в районе Петровского). При детальном изучении указанной информации установлено, что обстрелы осуществлено представителями вооруженных формирований Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Этот случай не является исключением и в непосредственной близости от района разведения сил и средств неоднократно нарушался режим прекращения огня в восточной части участка разведения, в юго-восточном углу участка в районе высоты 202,9, а также со стороны населенного пункта Викторовка.

«Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения в присутствии патруля СММ ОБСЕ, применив стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают. Указанные действия еще раз подтверждают нежелание вооруженных формирований Российской Федерации остановить вооруженный конфликт», — сообщили в пресс-службе.