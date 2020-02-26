Депутаты Зеленского и Медведчука уволили Рябошапку с должности Генерального прокурора Украины

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Это повлечет его увольнение с должности. За данное решение проголосовали 263 депутата.

Депутаты Верховной Рады приняли проект постановления, которым предусматривается выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу, и как следствие — его отставка с занимаемой должности.

По мнению инициаторов проекта постановления, его принятие приведет к отставке Рябошапки Руслана Георгиевича с должности Генерального прокурора, что в свою очередь, будет способствовать восстановлению доверия граждан к способности государства в лице его органов эффективно восстанавливать справедливость, устанавливать неотвратимость наказания за совершенные правонарушения и др.

«Наш комитет вчера рассмотрел проект постановления, который мы рассматриваем и решил, поскольку есть воля свыше 200 нардепов это постановление должно быть вынесено в зал и мы должны определиться путем свободного голосования», — сказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время рассмотрения проекта постановления.

По словам самого Рябошапки, проект постановления о его отставке построен на лжи и он уходит с поста, но вернется.

«Я не знаю какое будет решение, я в принципе догадываюсь, но хочу обратиться к людям и к каждому украинцу. Всего 3 месяца за 28 лет новая прокуратура живет по закону, поэтому я стою в этом зале и стоит вопрос моей отставки», — сказал Рябошапка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неважно, как будут голосовать депутаты на внеочередном заседании ВР по выражению недоверия Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, поскольку он лично считает его работу безрезультатной.