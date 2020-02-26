В Нещеретово Луганской области горит склад-ангар с 800 тоннами подсолнечника

5 марта в 13:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в с. Нещеретово Белокуракинского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что горит 800 тонн семян подсолнечника в состав - ангаре ООО «Виктория».

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в настоящее время на месте происшествия работают 5 автомобилей для пожаротушения и 22 спасателя.

Также для подвоза воды задействованы специальные автоцистерны ООО «Виктория» и трактор для разбора конструкций.

Пожар на площади 500 кв. м был локализован в 14:35, пострадавших и погибших не выявлено.

Сейчас продолжается тушение пожара и разбор конструкции.