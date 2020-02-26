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ЛЭО готовит полное отключение Попаснянского водоканала на 11 марта

Сегодня, 15:37 citynews.net.ua | Напечатать

Луганское энергетическое объединение готовит полное отключение объектов Попаснянского водоканала на 11 марта.

Энергетики объясняют такой шаг задолженностью в 186 миллионов гривень. При этом большая часть долгов - за поставку воды на оккупированную территорию Луганской области.

С просьбой решить вопрос долгов ЛЭО обращалось и в Кабинет министров Украины и в СНБО.

Также энергетики вынуждены в очередной раз обратиться к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась с задолженностью Попаснянского водоканала, поскольку соответствующие министерства и ведомства не уделяют внимание этому важному вопросу.

ЛЭО вынуждено 11 марта 2020 осуществить ограничения электроснабжения всем объектам водоканала. Как следствие - без водоснабжения останутся более 48 000 абонентов, более 20 учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе 7 школ, 6 детских садов, 3 больницы, которые находятся на подконтрольных украинской власти территориях.

При этом, как показывает опыт предыдущих отключений объектов водоканала в Лисичанске и Попасной, в Луганской области и в Киеве чиновники начинают хоть что-то делать только когда жители городов и поселков несколько дней сидят без воды и готовы к протестам. Решать проблему до ее возникновения никто не считают нужным.


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