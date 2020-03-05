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В Луганской области на средства венгерских партнеров открыли сельскую амбулаторию

5-03-2020, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, в поселке Валуйское Станично-Луганского района, состоялось открытие здания сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины, которая оборудована медицинским оборудованием за счет венгерских партнеров. Реализовывали проект партнеры УВКБ ООН гуманитарная миссия «Пролиска».

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, медицинский персонал заведения будет оказывать необходимую помощь как местным жителям, так и людям с временно оккупированных территорий.

На торжественном открытии председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии, поблагодарил народ Венгрии за поддержку и помощь, которая превращается в очень необходимы на линии фронта социальные проекты.

После торжественного открытия, делегация посетила КПВВ. Ознакомилась с порядком осуществления контрольно-пропускных операций, количеством граждан, пересекающих КПВВ условий пересечения линии разграничения.

 


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