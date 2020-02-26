В Украине готовятся отменять занятия и массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса Covid 2019

Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid 2019: на время запретить массовые мероприятия и закрыть стремительные заведения.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Новых Санжарах, куда он приехал вместе с президентом вручать розовых медведей находившимся на карантине детям.

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы запретим проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закроем временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем и надо как минимум за 1.5-2 метра находиться от человека, чтобы не заразиться» заявил Ляшко.