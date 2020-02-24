В оккупированных Краснодоне и Суходольске люди живут без воды из-за аварий

В оккупированном российскими терроистами Краснодоне по улицам Артема и Железнодорожная, а также в кварталах Лесной, Шахтера и Баракова, 4 марта была прекращена подача воды.

4 марта с 10-00, по причинам проведения ремонтных работ на повысительной насосной станции «Артема», а также на магистральном водоводе Ду 300мм в районе Бараковского кладбища, прекращена подача воды в вышеуказанные районы.

Возобновить водоснабжение планируется после окончания ремонтных работ.

Также из-за аварийной ситуации на водоводе Ду 300мм по улице Учительская в г. Суходольске, 2 марта с 11-30 прекращена подача воды на г. Суходольск потребителям, запитанным от повысительной насосной станции «ЦОФ».

Ввиду сложных условий на месте проведения работ, мероприятия по ликвидации аварии продолжаются.