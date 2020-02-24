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Из-за роста цен Кабмин увеличил суммы льготных кредитов для строительства жилья в сельской местности

Сегодня, 11:45 citynews.net.ua | Напечатать

3 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины», которое вносит изменения в Правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным сельским застройщикам жилья на селе.

В частности, предоставляется право на полномочия членов семей участников боевых действий, которые продолжают военную службу в Вооруженных Силах Украины по контракту, в случае призыва таких лиц при мобилизации и до окончания прохождения военной службы в особый период, на получение льготного кредита.

Кроме того, в связи с ростом цен как на готовое жилье, так и на строительные материалы и услуги увеличен размер кредита:

  • с 300 тыс. до 400 тыс. грн для нового строительства,
  • со 150 тыс. до 250 тыс. грн для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительством жилья,
  • с 200 тыс. до 300 тыс. грн для приобретения жилья и с 50 тыс. до 100 тыс. грн для строительства инженерных сетей, подключение их к существующим коммуникациям.

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Льготный кредит для строительства жилья в сельской местности в 2020 году увеличили на 50-100 тысяч гривень