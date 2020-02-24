Из-за роста цен Кабмин увеличил суммы льготных кредитов для строительства жилья в сельской местности

3 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины», которое вносит изменения в Правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным сельским застройщикам жилья на селе.

В частности, предоставляется право на полномочия членов семей участников боевых действий, которые продолжают военную службу в Вооруженных Силах Украины по контракту, в случае призыва таких лиц при мобилизации и до окончания прохождения военной службы в особый период, на получение льготного кредита.

Кроме того, в связи с ростом цен как на готовое жилье, так и на строительные материалы и услуги увеличен размер кредита: