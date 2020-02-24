Перестать стрелять: за сутки в результате обстрелов ранены 4 украинских солдата

4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы, не получая ответа на подавление своих позиций, уже третью неделю ведут массированные минометные обстрелы позиций ВСУ в районе Крымского, Золотого и Орехово.

4 марта позиции ВСУ рядом с Крымским были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Два обстрела зафиксировано в районе Золотого и Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станкового противотанкового гранатомета;

В Донецкой области боевики вели обстрел вблизи Мироновского - из 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов

рядом с Травневим - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3 в Донецкой области, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет.

Вчера, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.