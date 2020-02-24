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Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля Премьер-министром Украины

Сегодня, 18:49 citynews.net.ua | Напечатать

После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля. «За» проголосовал 291 депутат.

«Сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров», — заявил президент Владимир Зеленский, представляя кандидатуру Шмыгаля.

Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что первоочередным заданием считает недопущение экономического и бюджетного кризиса. Он планирует пересмотреть бюджет на 2020 год: увеличить выплаты и пенсии, сократить зарплаты и премии министров, членов набсоветов и других чиновников; погасить задолженность перед шахтерами. 

Также среди приоритетов — усиление экономического блока правительства.

Среди реформ, которые будут продолжены новым Кабмином — реформа децентрализации, программа большого строительства, доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения, а также диджитализация госпроцессов.

Кто такой Денис Шмыгаль:

44-летний Денис Шмыгаль — коренной львовянин. Он закончил Львовскую политех по специальности менеджмент машиностроения, инженер-экономист. Кандидат экономических наук. Шмыгаль свободно владеет английским и польским языками.

С 2009 по 2013 год - начал карьеру на государственную службе в Львовской областной государственной администрации.

В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

2015-2017 гг. - советник, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».

2017-2019 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. в заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», находящемуся под контролем Рината Ахметова.

С августа 2019 - по февраль 2020 - председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации.

4 февраля 2020 назначен на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра развития громад и территорий Украины.

На досрочных выборах в Верховную Раду в 2014 году неудачно баллотировался как кандидат-самовыдвиженец. В том же году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

4 марта 2020 года назначен Премьер-министром Украины Верховной радой при поддерже президента Зеленского.



Теги: Денис Шмыгаль

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Денис Шмыгаль - премьер-министр Украины от Зеленеского